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Евросоюз пообещал расширить санкции против Белоруссии: события ночи 25 мая

Евросоюз пообещал расширить санкции против Белоруссии: события ночи 25 мая

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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