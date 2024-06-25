Один человек погиб в страшном ДТП в Челябинской области

Жуткая авария произошла на трассе в Челябинской области. По предварительным данным, водитель Toyota во время дождя выехал на встречную полосу в месте, где запрещен обгон и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии