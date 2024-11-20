20,11,24 Угледар - Доброволье Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ бронеколонной в составе бронетехники и мотострелковых подразделений.
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20,11,24 Угледар - Доброволье Активные боевые действия в районе Угледара. Атака ВС РФ бронеколонной в составе бронетехники и мотострелковых подразделений.
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