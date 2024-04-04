Обещал шоколадки: в Петербурге двух девочек спасли от педофила-рецидивиста Елена ГалицкаяВ Петербурге произошел инцидент, который в очередной раз подчеркнул важность бдительности и быстрого реагирования взрослых.
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