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FTimes

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Обещал шоколадки: в Петербурге двух девочек спасли от педофила-рецидивиста

Обещал шоколадки: в Петербурге двух девочек спасли от педофила-рецидивиста

Обещал шоколадки: в Петербурге двух девочек спасли от педофила-рецидивиста Елена ГалицкаяВ Петербурге произошел инцидент, который в очередной раз подчеркнул важность бдительности и быстрого реагирования взрослых.

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