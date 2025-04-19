Правда о бесплатных квартирах в СССР. Нюансы, которые забывают когда ностальгируют

Сергей Иванютин 1984 год, отец офицер, убыл служить в Афганистан. Мы проживали в квартире по договору. Это когда офицер отправлялся служить в группы войск за границу или в заменяемый район Забайкальского военного округа и т.п. Так вот это квартиру нам временно дали. И вот отец уехал, а офицер с семьей возвращается из Забайкалья, квартиру нужно освобождать и идти в никуда, общежитий для семей военных не существовало, да и отец был исключен из списков части и фактически оказались на улице. Никому до нас небыло дела. И только благодаря совету жены одного полковника отставника мама написала письмо члену военного совета Прибалтийского военного округа. Промыкавшись по каким -то конурам, нам дали квартиру через полгода. Вот такая правда жизни об отношении к людям тогда. И еще, офицер пока служил, не имел своего угла, получил служебную квартиру, сдай её при смене гарнизона и так всю службу и только при увольнении в квартире оставались жить.

СИ Сергей Иванютин Только отправляясь туда, будь добра машину, вещички, обстановку квартиры и т.д. оставь в ненавистном тебе настоящем. Всего того, что я перечислил в совке у тебя бы небыло и не могло быть, как и большинства, жить надо в совке в рванине. Ну а социумом сыть не будешь.