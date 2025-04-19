В СССР квартиры давали. На словах — бесплатно. На деле — по прописке, через очередь, иногда по великой удаче.
Правда о бесплатных квартирах в СССР. Нюансы, которые забывают когда ностальгируют
Комментарии
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Сергей Иванютин
1984 год, отец офицер, убыл служить в Афганистан. Мы проживали в квартире по договору. Это когда офицер отправлялся служить в группы войск за границу или в заменяемый район Забайкальского военного округа и т.п. Так вот это квартиру нам временно дали. И вот отец уехал, а офицер с семьей возвращается из Забайкалья, квартиру нужно освобождать и идти в никуда, общежитий для семей военных не существовало, да и отец был исключен из списков части и фактически оказались на улице. Никому до нас небыло дела. И только благодаря совету жены одного полковника отставника мама написала письмо члену военного совета Прибалтийского военного округа. Промыкавшись по каким -то конурам, нам дали квартиру через полгода. Вот такая правда жизни об отношении к людям тогда. И еще, офицер пока служил, не имел своего угла, получил служебную квартиру, сдай её при смене гарнизона и так всю службу и только при увольнении в квартире оставались жить.
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9 час.
СИ
Сергей Иванютин
Только отправляясь туда, будь добра машину, вещички, обстановку квартиры и т.д. оставь в ненавистном тебе настоящем. Всего того, что я перечислил в совке у тебя бы небыло и не могло быть, как и большинства, жить надо в совке в рванине. Ну а социумом сыть не будешь.
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9 час.
Натали Дягилева
Мне повезло с квартирами 5 раз. Сначала 2-х комнатную в Кайраккуме Таджикской ССР (тогда там был отдельно взятый рай на Земле), куда после Дальнего Востока распределили отца, через 4 года 4-х комнатную на 4-х человек. Потом 1 комната в Ленинграде, +ещё 1 комната в Ленинграде, +ещё 1 комната в Санкт-Петербурге. За неё 2 года бились)) =3 комнаты в коммуналке. Да! Но в каком городе!!! И с обстановкой было вполне нормально для жилья, и со шмотками не бедствовали, ходили чистенькие и нарядные. Знаю многих, кому повезло, но знаю и тех, кому тогда не очень повезло, но повезло сейчас)) И, кстати, свёкор после Афгана получил "копейку", которой потом и мы пользовались, и опять свёкор. И других машин разных тоже было много. Се ля ви))
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6 час.
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