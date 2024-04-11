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Проект «Вазиристан-2»: северный Афганистан становится новой базой для террористических группировок

Проект «Вазиристан-2»: северный Афганистан становится новой базой для террористических группировок

КАБУЛ (ИА Реалист). На севере Афганистана практически завершена реализация проекта «Вазиристан-2». Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, речь идет о переносе учебно-тренировочной инфраструктуры джихада из пакистанского Вазиристана в Северный Афганистан.

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