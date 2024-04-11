Проект «Вазиристан-2»: северный Афганистан становится новой базой для террористических группировок

КАБУЛ (ИА Реалист). На севере Афганистана практически завершена реализация проекта «Вазиристан-2». Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, речь идет о переносе учебно-тренировочной инфраструктуры джихада из пакистанского Вазиристана в Северный Афганистан.