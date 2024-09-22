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Новые правила в сфере ЖКХ: что изменилось в процедуре поверки счетчиков с 21 сентября 2024 года?

Новые правила в сфере ЖКХ: что изменилось в процедуре поверки счетчиков с 21 сентября 2024 года?

Новые правила в сфере ЖКХ: что изменилось в процедуре поверки счетчиков с 21 сентября 2024 года? Ольга ВайленкоС 21 сентября 2024 года вступили в силу изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), касающиеся процедуры поверки счетчиков воды.

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