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Царьград

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Эндокринолог назвала шоколад причиной ожирения и расстройства сна

Эндокринолог назвала шоколад причиной ожирения и расстройства сна

Медики напоминают о том, что шоколад – коварное лакомство, которое несет как много пользы, так и вреда.

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