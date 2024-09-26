На сцене Петербургского театра музыкальной комедии покажут «Капитанскую дочку»

Премьера приурочена к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина Сегодня, 26 сентября, Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру мюзикла «Капитанская дочка», приуроченную к 225-летию со дня рождения А.
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