Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.