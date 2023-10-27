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СССР-Россия

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Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.

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Комментарии
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В С
Вообще то третий город после Москвы и Питера это Новосибирск. То есть -  Западная Сибирь. Автору бы тоже малость подучиться.
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3 д.
карюкалов вячеслав
А так же...
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3 д.
Николай Николаевич
Вы это казанцам и нижегородцам скажите.
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3 д.

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