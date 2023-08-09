Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Лайпсик о желании стать гражданином РФ: «Чувствую себя частью российской культуры, мне все нравится. Буду и дальше играть в КХЛ, не вижу сенсации»

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец обратился с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх