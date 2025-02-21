В России введут обязательную маркировку для интернет-звонков

Обязательную маркировку для звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции, введут в России для защиты от телефонных мошенников, 21 февраля сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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