Наталья Подольская рискует детьми своим воспитанием

Певица Наталья Подольская позволяет детям распускать руки. Артистка и ее муж Владимир Пресняков воспитывают двух сыновей и разрешают им драться между собой до первой крови, так как считают это хорошей мальчишеской игрой.
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