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Уже 12 сентября Мостовой может сыграть в Петербурге против «Зенита». Полузащитник будет спасать «Локомотив»

Уже 12 сентября Мостовой может сыграть в Петербурге против «Зенита». Полузащитник будет спасать «Локомотив»

Мыльная опера с уходом Андрея Мостового из «Зенита» уже слегка утомила, отмечает sportsdaily.ru. В московское «Динамо» и особенно «Краснодар» его не отпустили – не хотят усиливать конкурентов.

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