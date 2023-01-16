В МИД России заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС

Государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
Государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
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