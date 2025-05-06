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Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.

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