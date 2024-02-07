Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В столице планируется проложить две новых трамвайных линии Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня рассказал в своем Телеграм-канале о том, что планируется сделать в столице в текущем году в плане благоустройства.
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