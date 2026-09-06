На 9 баллов из 10. Google Pixel Watch 5 получили практически максимальную оценку за ремонтопригодность от iFixit

Google даже предусмотрела цветовую маркировку болтов, чтобы не перепутать их при сборке Специалисты iFixit разобрали новые Google Pixel Watch 5 и по ее итогам оценили ремонтопригодность устройства в 9 баллов из 10.
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