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На 9 баллов из 10. Google Pixel Watch 5 получили практически максимальную оценку за ремонтопригодность от iFixit

На 9 баллов из 10. Google Pixel Watch 5 получили практически максимальную оценку за ремонтопригодность от iFixit

Google даже предусмотрела цветовую маркировку болтов, чтобы не перепутать их при сборке Специалисты iFixit разобрали новые Google Pixel Watch 5 и по ее итогам оценили ремонтопригодность устройства в 9 баллов из 10.

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