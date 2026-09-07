С миру по нитке...
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Почему выстиранное полотенце после сушки становится жёстким

Полотенце, высохшее на верёвке, становится жёстким не из-за грязи или порошка. Его делает таковым особая вода.

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