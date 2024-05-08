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Старушка спасла 4 волчат в лесу. Спустя годы стая вернулась и отплатила добром

Старушка спасла 4 волчат в лесу. Спустя годы стая вернулась и отплатила добром

Пенсионерка по имени Мария спасла четверых беззащитных волчат от голода и холода. Женщина еще не знала, что спустя годы волки вырастут, вспомнят спасительницу и вернутся — отплатить добром за хорошее дело.

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