ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 23 июля 2024 года.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ!Основание: пункт 1 статьи 36 и абзац три статьи 37 Закона ´О лицензировании´.В связи с:неустранением в установленные сроки нарушений законодательства о лицензировании, указанных в предписании (отсутствие заключения о соответствии возможностей лицензиата лицензионным требованиям), с одновременным приостановлением лицензии .
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