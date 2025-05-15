Специалист Роскачества: исключить конфликты на работе поможет правильная среда

Уменьшить количество конфликтов в трудовом коллективе можно ,если создать правильную среду, в которой для всех сотрудников компании на первом месте будут стоять удовлетворённость и эффективность каждого работника.
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