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Специалист Роскачества: исключить конфликты на работе поможет правильная среда

Специалист Роскачества: исключить конфликты на работе поможет правильная среда

Уменьшить количество конфликтов в трудовом коллективе можно ,если создать правильную среду, в которой для всех сотрудников компании на первом месте будут стоять удовлетворённость и эффективность каждого работника.

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