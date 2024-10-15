Хабаровские спортсмены завоевали 16 медалей на чемпионате Азии по тхэквондо

Сборная России, представленная также тремя хабаровчанами - Андреем Лысяковым, Таисией Вороновой и Дианой Гурьяновой, успешно выступила на чемпионате и первенстве Азии по тхэквондо GTF, проходившем в Ташкенте.
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