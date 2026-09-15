Понимая всю сложность лобового штурма Славянска и Краматорска, российское командование делает все, чтобы удержать наступление ВСУ под Красным Лиманом и развивать успешное наступление от Доброполья, чтобы перерезать ключевые коммуникации врага .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный поворот...
- Словакия наращива...
- Окружение Трампа ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым