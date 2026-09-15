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Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины

Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины

Понимая всю сложность лобового штурма Славянска и Краматорска, российское командование делает все, чтобы удержать наступление ВСУ под Красным Лиманом и развивать успешное наступление от Доброполья, чтобы перерезать ключевые коммуникации врага .

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