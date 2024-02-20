Пригожин запустил новость об успехе «Новой Фабрики звезд»

Shura

"Известный продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение о шоу «Новая Фабрика звезд». Он подчеркнул, что после запуска этого проекта в российском шоу-бизнесе появятся новые таланты." Если честно- ДОСТАЛИ уже эти звёзды, от старых ещё не избавились - уже новые на подходе. И. какие у них могут быть таланты? Глотку драть талант не нужен. А потом голыми будут скакать.