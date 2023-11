Стало известно точное время выхода The Day Before в раннем доступе После просмотра...

Стало известно точное время выхода The Day Before в раннем доступеПосле просмотра финального трейлера The Day Before, в котором дата раннего доступа назначена на 7 декабря, из официального аккаунта Twitter/X приходят важные новости: Fntastic подтвердила дату и точное время выхода The Day Before.