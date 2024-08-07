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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил БПЛА противника самолетного типа

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил БПЛА противника самолетного типа

Беспилотник противника оказался самолетного типа с полным боекомплектом. Он был нацелен на тыловые районы Херсонской области, и – возможно – еще южнее.

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