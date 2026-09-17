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235 иностранцев отправили из Ярославской области на родину

235 иностранцев отправили из Ярославской области на родину

За 2026 год из Ярославской области на родину были выдворены 235 мигрантов, в основным в родные края вернулись выходцы из стран СНГ.

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