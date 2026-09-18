С космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя с символикой в честь 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова.

С космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя с символикой в честь 90-летия со дня рождения Ю.
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