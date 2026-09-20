Волонтеры Татарстана помогают пожилым и маломобильным избирателям

В Татарстане волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
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