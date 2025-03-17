Bloomberg: решение суда в США грозит принцу Гарри тюрьмой или депортацией

Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency Иммиграционные документы британского принца Гарри, на основании которых он получил визу для нахождения в Соединенных Штатах, согласно решению суда должны быть опубликованы до 18 марта, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии