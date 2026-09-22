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«Мы больше не вместе»: Стас Михайлов расстаётся с женой после 20 лет отношений

«Мы больше не вместе»: Стас Михайлов расстаётся с женой после 20 лет отношений

Народный артист России певец Стас Михайлов расстался с женой Инной после почти 20 лет отношений и 15 лет брака.

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