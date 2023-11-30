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Царьград

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За пророссийскую пропаганду: СБУ штурмом взяла Почаевскую лавру

За пророссийскую пропаганду: СБУ штурмом взяла Почаевскую лавру

На мороз выгнали воспитанных духовного училища Кременца.Сотрудники Службы безопасности Украины на бронетехнике ворвались сегодня утром в Почаевскую лавру и в духовное училище Кременца в Тернопольской области страны.

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