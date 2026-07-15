Опека забрала четверых детей у вдовы погибшего на СВО: Заказ поступил от цыган?

Одиссей

Судя по имеющимся (а не только ЭТОЙ публикации) Опека у нас - структура не поддерживающе-благотворительная, как МАМА, а карательная, как гопник из подворотни. Хотя, упомянутая Женя - сама не белая и пушистая: 1. старшая дочь - от первого мужа, 2е - от второго, 4го - бабка не признает... При этом, на момент изъятия детей с ними жил ее ПЕРВЫЙ муж. И с таким бэкграундом она скоропалительно выходит замуж в 3й раз. 2. налицо - об этом и сам автор пишет - махинации с оформлением детских пособий. Ложная мать-одиночка - это уже попахивает статьей за мошенничество. И это ИМЕННО ТО, за что мы уличаем и клянем "ценных специалистов" из СрАзии. 3. накопила изрядную задолженность по коммуналке, вплоть до того, что ее надо реструктуризировать. Это ж сколько надо не платить? Год? Два? Закрутилась? Но младшему уже 4 годика - пора б и раскручиваться. А почему не платила? Денег не было или просто забила? Безответственностью попахивает... 4. С новым мужем она сходу влезает в ипотеку. Дорогое мероприятие... И уже начинает помелькивать подлая мыслишка о "черных вдовах" Еще раз: к ювенальной юстиции я отношусь КРАЙНЕ лево, но тут у органов опеки были основания для решительных действий. Хотя бы - для раздумий.