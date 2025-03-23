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Царьград

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Зеленский готовит указ. Буйство ТЦК покажется мелочью. Украина встаёт на штыки

Зеленский готовит указ. Буйство ТЦК покажется мелочью. Украина встаёт на штыки

Украина встаёт на штыки. Глава киевского режима Владимир Зеленский готовит указ, который позволит расправиться с людьми, не поддерживающими действия Киева.

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