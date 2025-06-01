В Иркутске сгорел склад на улице Бестужево: погибших и пострадавших нет

В Иркутске на улице Бестужева произошло серьезное возгорание складского помещения. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, к месту происшествия незамедлительно прибыли 12 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС России.