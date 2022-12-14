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В Ставрополе студент университета МВД заболел ОРВИ и умер

В Ставрополе студент университета МВД заболел ОРВИ и умер

В Ставрополе 17-летний юноша заболел ОРВИ и скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным источника, 10 декабря самочувствие первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России резко ухудшилось, и он был госпитализирован в больницу.

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