В Ставрополе студент университета МВД заболел ОРВИ и умер

В Ставрополе 17-летний юноша заболел ОРВИ и скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным источника, 10 декабря самочувствие первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России резко ухудшилось, и он был госпитализирован в больницу.