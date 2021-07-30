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Почему не стоит ожидать развала России

Почему не стоит ожидать развала России

Наверное, не надо говорить, что сейчас существует огромное количество сторонников «распада РФ». В том смысле, что множество людей и в самой России, и на постсоветском пространстве буквально жаждут застать тот момент, когда «Рашка все».

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