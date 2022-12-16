Тарасенко забил «Эдмонтону» на 59:40 и перевел игру в овертайм. Это его 9-й гол в сезоне и 1-й в меньшинстве за карьеру

Тарасенко забил «Эдмонтону» на 59:40 и перевел игру в овертайм. Это его 9-й гол в сезоне и 1-й в меньшинстве за карьеру

Владимир Тарасенко забил «Эдмонтону» на 59:40, это его 1-й в карьере гол в меньшинстве. «Сент-Луис» обыграл «Ойлерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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