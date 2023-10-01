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СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВС Украины выпустили 16 снарядов калибра 152 и 155 мм по Донецку и Горловке. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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