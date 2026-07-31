Страны Европы готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».
Замглавы МИД Грушко: Европа открыто готовится к войне с Россией
Комментарии
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Валентин Щербаков
Ну, если эти гейропейские отморозки (Мерц и Макрон), так открыто готовятся к войне с РОССИЕЙ, то надо дать им провокационный повод для начала этой войны, чтобы они окончательно убедились, что их может ожидать на своей шкуре...Видать 1812 г. и 1941-1945 гг. им до сих пор не дают возможности спокойно спать от злости и Победы РОССИИ и СССР. Пусть эти, один наркоман, другой педераст, подохнут раньше времени и мир будет чище...
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