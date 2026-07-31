Замглавы МИД Грушко: Европа открыто готовится к войне с Россией

Валентин Щербаков

Ну, если эти гейропейские отморозки (Мерц и Макрон), так открыто готовятся к войне с РОССИЕЙ, то надо дать им провокационный повод для начала этой войны, чтобы они окончательно убедились, что их может ожидать на своей шкуре...Видать 1812 г. и 1941-1945 гг. им до сих пор не дают возможности спокойно спать от злости и Победы РОССИИ и СССР. Пусть эти, один наркоман, другой педераст, подохнут раньше времени и мир будет чище...