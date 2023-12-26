Политолог Михайлов: позиция Сербии не устраивает Запад

Политолог Евгений Михайлов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал протесты в Сербии. Он отметил, что оппозиционное движение "Сербия против насилия" получает финансирование из США, но этот факт, как и ожидалось, не беспокоит никого кроме России и пророссийских сербов.
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