Россия продолжает ежедневные атаки по тыловым регионам Украины. Так, сегодня ударные беспилотники смогли преодолеть сотни километров и поразить Львовский район.
Львов снова запылал после российского удара
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы. Надо каленым железом выжигать эту нечисть.
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16 час.
Александр Пятнистый
Нужно чтобы все, что попало под удар - не подлежало восстановлению
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15 час.
Юрий Золотарев
Раковая опухоль должна уничтожаться ПОД КОРЕНЬ!!
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14 час.
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