Губернатор Ямала оценил объекты благоустройства и ключевые стройки в Салехарде

Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский провели традиционную «ревизию» ключевых объектов Салехарда. На этот раз они оценили работы по благоустройству площади Победы и масштабное строительство жилья в Восточном микрорайоне.
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