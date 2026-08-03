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Красный Север

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Губернатор Ямала оценил объекты благоустройства и ключевые стройки в Салехарде

Губернатор Ямала оценил объекты благоустройства и ключевые стройки в Салехарде

Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский провели традиционную «ревизию» ключевых объектов Салехарда. На этот раз они оценили работы по благоустройству площади Победы и масштабное строительство жилья в Восточном микрорайоне.

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