МИД Китая: Пекин продолжит содействовать урегулированию конфликта на Украине

Пекин продолжит способствовать завершению конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос журналистов об участии Китая в тайной встрече «по формуле Зеленского».
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