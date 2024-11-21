Марочко заявил, что ВС РФ продолжают успешное продвижение в Купянске

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска продолжают успешное продвижение в харьковском Купянске и окрестностях, украинские боевики выбиты с нескольких территорий в городе, пишет РИА Новости.
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