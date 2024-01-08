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Викинги у себя дома. Развлечения и искусство

Викинги у себя дома. Развлечения и искусство

﻿﻿Граф Ренгвальд с Оркнейских островов рассказал на подвеске, на что он способен: "Я знаю девять искусств: я искусно играю в нарды, мне редко не хватает рун, я умею читать и ковать, я могу скользить по земле на лыжах, я пользуйся смычком, я могу отдохнуть, я могу это сделать, оба искусства мне не чужды – песня поэта и игра на арфе».

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