Викинги у себя дома. Развлечения и искусство

﻿﻿Граф Ренгвальд с Оркнейских островов рассказал на подвеске, на что он способен: "Я знаю девять искусств: я искусно играю в нарды, мне редко не хватает рун, я умею читать и ковать, я могу скользить по земле на лыжах, я пользуйся смычком, я могу отдохнуть, я могу это сделать, оба искусства мне не чужды – песня поэта и игра на арфе».