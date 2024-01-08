Викинги у себя дома. Развлечения и искусство

Граф Ренгвальд с Оркнейских островов рассказал на подвеске, на что он способен: "Я знаю девять искусств: я искусно играю в нарды, мне редко не хватает рун, я умею читать и ковать, я могу скользить по земле на лыжах, я пользуйся смычком, я могу отдохнуть, я могу это сделать, оба искусства мне не чужды – песня поэта и игра на арфе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии