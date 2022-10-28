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Столтенберг: страны НАТО должны взять на себя обязательства по увеличению военных расходов

Столтенберг: страны НАТО должны взять на себя обязательства по увеличению военных расходов

Страны Североатлантического альянса должны взять на себя четкие обязательства по увеличению расходов военного характера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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