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В следующих матчах ЦСКА и «Ахмата» в РПЛ коэффициент на пенальти – 2.15

Во втором туре РПЛ ЦСКА победил «Ахмат» в Грозном в матче с пятью назначенными пенальти. Все они были реализованы – 3:2.

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