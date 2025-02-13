Спецификации процессора Intel Xeon Granite Rapids-W предположительно просочились в сеть

Компания Intel работает над двумя платформами для рабочих станций на базе процессоров Xeon W «Granite Rapids-W», предназначенных для «основных» и «экспертных» рабочих станций, сообщает Jaykihn, аппаратный утечка, который, как правило, имеет доступ к планам Intel.
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